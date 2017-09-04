В Карпатах выпал первый снег

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 3 сентября, в Карпатах жители одного из сел стали свидетелями дождя с мокрым снегом, сообщает Фиртка .

По данным источника, мокрый снег был замечен в селе Микуличин, которое находиться в Ивано-Франковской области.

"В Микуличине дождь с мокрым снегом продолжался более получаса. Добавим, что до этого в Микуличине прошла и сильная гроза со шквалистым ветром и градом", - говорится в сообщении.