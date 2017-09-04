В Карпатах выпал первый снег

В воскресенье, 3 сентября, в Карпатах жители одного из сел стали свидетелями дождя с мокрым снегом, сообщает Фиртка.
По данным источника, мокрый снег был замечен в селе Микуличин, которое находиться в Ивано-Франковской области.
"В Микуличине дождь с мокрым снегом продолжался более получаса. Добавим, что до этого в Микуличине прошла и сильная гроза со шквалистым ветром и градом", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 11 августа, в Швейцарии после нескольких недель аномальной и продолжительной жары выпал снег. Более того, часть Альп также была покрыта снегом. По словам синоптиков, скоро температура начнет расти и в южных районах страны на следующей неделе ожидается 30 градусов жары.