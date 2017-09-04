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Украинский полковник победил на международном авиапоказе в Чехии
04.09.2017 12:20

Украинский полковник победил на международном авиапоказе в Чехии  Фоторепортаж

В понедельник, 4 сентября, в Чехии на международном авиапоказе Czech International Air Fest-2017 победил полковник ВВС Украины Александр Оксанченко. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

По данным ведомства, заместитель командира по летной подготовке 831-й бригады тактической авиации Воздушного командования Центра Воздушных сил ВСУ полковник Александр Оксанченко подтвердил свой профессиональный уровень и получил трофей "За безупречный, лучший динамический показ".

Кроме этого в прошлом году на авиапоказе CIAF-2016 Оксанченко также был признан лучшим за выполнение фигур высшего пилотажа.

Стоит отметить, что Украину на авиапоказе представляли два истребителя Су-27 и военно-транспортный самолет Ил-76.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 27 июля, в Турции украинский пилот, совершив сложную аварийную посадку, стал героем. Украинский пилот принял решение возвращаться и посадил борт, наклонив самолет немного набок, чтобы видеть через боковое стекло полосу.

Теги материала: ФОТО, самолет, полковник, Чехия
Новости СМИ2
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