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В Мьянме гуманитарные организации прекратили свою деятельность
04.09.2017 11:33

В Мьянме гуманитарные организации прекратили свою деятельность

В Мьянме в лагерях мусульман в провинции Аракан гуманитарные организации приняли решение прекратить свою деятельность из соображений безопасности, сообщает РБК-Украина.

"Армия и буддистские националисты долгое время пытались ограничить доступ международных организаций в лагеря. Они преследуют цель создать в лагерях невыносимые условия и подтолкнуть араканских мусульман к мятежу, как это делали нацисты в своих концлагерях", - сказал главу Европейского совета мусульман-рохинья  Хла Кио.

Так же Кио добавил, что власти Мьянмы пытаются сформировать в регионе условия для мятежа и тем доказать миру то, что араканские мусульмане являются экстремистами.

Стоит отметить, что местные власти препятствует доставке мусульманам гуманитарной помощи и обрекает их тем самым на голодную смерть

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Мьянме боевики местной группировки совершили скоординированное нападение на 24 поста полицейских в штате Ракхайн.

Теги материала: Мьянма, беженцы, гуманитарная помощь
Новости СМИ2
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