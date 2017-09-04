В Мьянме гуманитарные организации прекратили свою деятельность

MIGnews.com.ua

В Мьянме в лагерях мусульман в провинции Аракан гуманитарные организации приняли решение прекратить свою деятельность из соображений безопасности, сообщает РБК-Украина.

"Армия и буддистские националисты долгое время пытались ограничить доступ международных организаций в лагеря. Они преследуют цель создать в лагерях невыносимые условия и подтолкнуть араканских мусульман к мятежу, как это делали нацисты в своих концлагерях", - сказал главу Европейского совета мусульман-рохинья Хла Кио.

Так же Кио добавил, что власти Мьянмы пытаются сформировать в регионе условия для мятежа и тем доказать миру то, что араканские мусульмане являются экстремистами.

Стоит отметить, что местные власти препятствует доставке мусульманам гуманитарной помощи и обрекает их тем самым на голодную смерть