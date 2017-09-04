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ГСЧС: Из-за непогоды 167 населенных пунктов остались без света
04.09.2017 11:01

ГСЧС: Из-за непогоды 167 населенных пунктов остались без света

По состоянию на понедельник, 4 сентября, из-за дождей и грозы 167 населенных пунктов остались обесточенными. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в результате осложнения погодных условий в виде дождей, гроз и порывов ветра из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 167 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Львовская - 73 населенных пункта, Ивано-Франковская - 51 населенный пункт, Тернопольская - 37 населенных пунктов и Черновицкая - 6 населенных пунктов.

Кроме этого в ГСЧС добавили, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в связи с тем, что погодные условия в Украине ухудшаются, ожидаются грозы и порывы ветра до 15-20 м/с, то управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напомнило украинцам, как нужно себя вести, если усилится ветер.

 

Теги материала: непогода, обесточивание, ГСЧС
Новости СМИ2
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