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Украина и Америка проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ
04.09.2017 10:51

Украина и Америка проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ

Украинская и американская миссии проведут наблюдательный полет над Беларусью и Россией. Соответствующее заявление сделали в министерстве обороны Беларуси.

"С 4 по 8 сентября в рамках Договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии США и Украины над территорией группы государств-участников Республики Беларусь и Российской Федерации. Целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 сентября стартуют совместные российско-белорусские учения "Запад-2017".

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Петр Порошенко заявил, что российско-белорусские военные учения "Запад-2017" несут угрозу для Украины.

В то же время командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес отметил, что Россия должна пригласить журналистов на военные учения "Запад-2017", которые пройдут на территории Беларуси и РФ.

Теги материала: Украина, США, полет, наблюдение, Россия, Беларусь
Новости СМИ2
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