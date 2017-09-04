Украина и Америка проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ

MIGnews.com.ua

Украинская и американская миссии проведут наблюдательный полет над Беларусью и Россией. Соответствующее заявление сделали в министерстве обороны Беларуси.

"С 4 по 8 сентября в рамках Договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии США и Украины над территорией группы государств-участников Республики Беларусь и Российской Федерации. Целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 сентября стартуют совместные российско-белорусские учения "Запад-2017".

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Петр Порошенко заявил, что российско-белорусские военные учения "Запад-2017" несут угрозу для Украины .