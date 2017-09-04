Умер популярный американский поэт

MIGnews.com.ua

В понедельник, 4 сентября, на 91-м году жизни скончался известный американский поэт Джон Эшбери, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что Роберт Майлз Эшбери считается одним из самых важных поэтов США второй половины прошлого века. Его творчество оказало сильное влияние на американскую и восточноевропейскую поэзию.

Кроме этого, Джон Эшбери является лауреатом множества наград, в том числе Национальной книжной премии и Пулитцеровской премии. Его произведения переведены на многие языки мира.