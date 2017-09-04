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Умер популярный американский поэт
04.09.2017 09:57

Умер популярный американский поэт

В понедельник, 4 сентября, на 91-м году жизни скончался известный американский поэт Джон Эшбери, сообщает УНИАН.

Стоит отметить, что Роберт Майлз Эшбери считается одним из самых важных поэтов США второй половины прошлого века. Его творчество оказало сильное влияние на американскую и восточноевропейскую поэзию.

Кроме этого, Джон Эшбери является лауреатом множества наград, в том числе Национальной книжной премии и Пулитцеровской премии. Его произведения переведены на многие языки мира.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в США в Лос-Анджелесе на 91-м году умер известный американский актер Ричард Андерсон. В фильмографии Андерсона такие знаковые картины как "Жемчужина", "Запретная планета", "Крик в ночи", "Тропы славы", "Долгое жаркое лето", "Насилие", "Семь дней в мае", "Плохая репутация" и "Стеклянный щит".

Теги материала: поэт, США, смерть
Новости СМИ2
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