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Эсминец ВМС Италии прибыл в одесский порт
04.09.2017 09:24

Эсминец ВМС Италии прибыл в одесский порт

В понедельник, 4 сентября, эсминец "Луиджи Дуранд де ла Пенне" Военно-Морских Сил Италии прибыл в порт Одессы, сообщает NewsOne.

По данным источника, на борту корабля находится 88 курсантов, и они пробудут в Одессе три дня.

Стоит отметить, что программа визита предусматривает протокольную встречу в командовании ВМС Украины, посещение "Луиджи Дуранд де ла Пенне" личным составом Института ВМС НУ ОМА и военно-морского лицея. В свою очередь, курсанты Академии ВМС Италии побывают с ознакомительной экскурсией на фрегате "Гетман Сагайдачный" и в Институте ВМС НУ ОМА.

Кроме этого, в один из дней визита украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами проведут переход на катере к месту гибели итальянского.корабля "Альберто Ракиа", где возложением венка на воду почтят память павших военных моряков.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на территории входа в пролив Босфор на две части разломился эсминец LEONARDO, который многократно перевозил ильменит для завода "Титан" в оккупированный  полуостров Крым через керченский порт Камыш-Бурун.

Теги материала: эсминец, ВМС, Италия, порт, Одесса
Новости СМИ2
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