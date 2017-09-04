Эсминец ВМС Италии прибыл в одесский порт

MIGnews.com.ua

В понедельник, 4 сентября, эсминец "Луиджи Дуранд де ла Пенне" Военно-Морских Сил Италии прибыл в порт Одессы, сообщает NewsOne .

По данным источника, на борту корабля находится 88 курсантов, и они пробудут в Одессе три дня.

Стоит отметить, что программа визита предусматривает протокольную встречу в командовании ВМС Украины, посещение "Луиджи Дуранд де ла Пенне" личным составом Института ВМС НУ ОМА и военно-морского лицея. В свою очередь, курсанты Академии ВМС Италии побывают с ознакомительной экскурсией на фрегате "Гетман Сагайдачный" и в Институте ВМС НУ ОМА.

Кроме этого, в один из дней визита украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами проведут переход на катере к месту гибели итальянского.корабля "Альберто Ракиа", где возложением венка на воду почтят память павших военных моряков.