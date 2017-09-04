Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Штаб АТО: Боевики 44 раза обстреляли украинские опорные пункты
04.09.2017 08:49

Штаб АТО: Боевики 44 раза обстреляли украинские опорные пункты

За минувшие сутки, 3 сентября, представители незаконных вооруженных формирований 44 раза обстреляли украинские опорные пункты, в результате чего один украинский военный был ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице Facebook.

На донецком направлении боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также в конце суток под вражеским огнем трижды оказались украинские укрепления в Авдеевский промзоне и дважды - у Майорска.

На приморском направлении боевики трижды применяли стрелковое оружие в окрестностях Павлополя. А около 20:00 возле этого же поселка противник выпустил пять мин калибра 82 миллиметра. Обстрелы врага с использованием стрелкового оружия зафиксированы и неподалеку Гнутово, Талаковка, Лебединского и Широкино

"На луганском направлении боевики цинично пренебрегая мирными договоренностями и целенаправленно подвергая опасности мирное население, из стрелкового оружия обстреляли контрольно-пропускной пункт Станица Луганская. Несмотря на полную готовность дать врагу жесткий ответ и не нарушая мирных договоренностей, демонстрируя сдержанность ради мира, силы АТО огонь в ответ не открывали. Этот факт в очередной раз подтвердил, что в данном районе боевики не хотят соблюдать режим полного прекращения огня, который должен начать процесс "зеркального" отвода войск", - подчеркнули в штабе.

Как сообщал MIGnews.com.uа, боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных, что является наименьшим количеством за последние полтора месяца.

 

Теги материала: обстрел, сводка, АТО, Донбасс, украинские военные
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: Боевики 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ
Важное
Штаб АТО: Боевики 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ
Штаб АТО: Боевики значительно уменьшили количество обстрелов
Важное
Штаб АТО: Боевики значительно уменьшили количество обстрелов
Забота о детях: Фонд Бориса Колесникова подарил первоклашкам Донбасса рюкзаки и конфеты
Важное
Забота о детях: Фонд Бориса Колесникова подарил первоклашкам Донбасса рюкзаки и конфеты  Видеорепортаж
Выдворенная из Украины Анна Курбатова рассказала о задержании в Киеве
Важное
Выдворенная из Украины Анна Курбатова рассказала о задержании в Киеве
Раненный в Авдеевке британский журналист вернулся на Донбасс
Важное
Раненный в Авдеевке британский журналист вернулся на Донбасс
В первый же день боевики нарушили "школьное перемирие"
Важное
В первый же день боевики нарушили "школьное перемирие"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)
Эксклюзив  Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)  Фоторепортаж
02.09.2017
Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика