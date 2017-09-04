Штаб АТО: Боевики 44 раза обстреляли украинские опорные пункты

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки, 3 сентября, представители незаконных вооруженных формирований 44 раза обстреляли украинские опорные пункты, в результате чего один украинский военный был ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице Facebook.

На донецком направлении боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также в конце суток под вражеским огнем трижды оказались украинские укрепления в Авдеевский промзоне и дважды - у Майорска.

На приморском направлении боевики трижды применяли стрелковое оружие в окрестностях Павлополя. А около 20:00 возле этого же поселка противник выпустил пять мин калибра 82 миллиметра. Обстрелы врага с использованием стрелкового оружия зафиксированы и неподалеку Гнутово, Талаковка, Лебединского и Широкино

"На луганском направлении боевики цинично пренебрегая мирными договоренностями и целенаправленно подвергая опасности мирное население, из стрелкового оружия обстреляли контрольно-пропускной пункт Станица Луганская. Несмотря на полную готовность дать врагу жесткий ответ и не нарушая мирных договоренностей, демонстрируя сдержанность ради мира, силы АТО огонь в ответ не открывали. Этот факт в очередной раз подтвердил, что в данном районе боевики не хотят соблюдать режим полного прекращения огня, который должен начать процесс "зеркального" отвода войск", - подчеркнули в штабе.