В Румынии задержали судно с 87 мигрантами

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 3 сентября, у берегов Румынии задержали рыболовное судно, на борту которого находились 87 человек, сообщает Корреспондент .

По данным источника, возле румынского берега Черного моря задержали рыболовное судно, на борту которого находились 87 человек.

"Около 06:35 пограничные полицейские обнаружили в Черном море подозрительный траулер примерно в 14 милях от порта Мидия, за пределами территориальных вод, направлявшийся к берегу Румынии", - рассказали румынские пограничники.

Стоит отметить, что на борту судна находилось 87 человек, среди которых 48 мужчин, 16 женщин и 23 ребенка.