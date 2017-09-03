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В Румынии задержали судно с 87 мигрантами
03.09.2017 21:47

В Румынии задержали судно с 87 мигрантами

В воскресенье, 3 сентября, у берегов Румынии задержали рыболовное судно, на борту которого находились 87 человек, сообщает Корреспондент.

По данным источника, возле румынского берега Черного моря задержали рыболовное судно, на борту которого находились 87 человек.

"Около 06:35 пограничные полицейские обнаружили в Черном море подозрительный траулер примерно в 14 милях от порта Мидия, за пределами территориальных вод, направлявшийся к берегу Румынии", - рассказали румынские пограничники.

Стоит отметить, что на борту судна находилось 87 человек, среди которых 48 мужчин, 16 женщин и 23 ребенка.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Норвегии на территории Баренцева моря задержали судно Greenpeace с 35 протестующими.

Теги материала: судно, Румыния, мигранты, пограничики
Новости СМИ2
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