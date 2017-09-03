Художники восстановят стертые патриотические граффити времен Майдана

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 3 сентября, стало известно, что художники намерены восстановить стертые патриотические граффити времен Майдана, сообщает УНН .

Стоит отметить, что о планах восстановления графитти рассказал куратора художественных проектов Гео Лероса.

По его словам, рисовать патриотические рисунки художники начнут уже с понедельника.

"Художники смогут восстановить по фотографиям", - отметил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, с фасада магазина элитной мебели, который размещен по адресу улица Грушевского, 4 в Киеве, были стерты известные патриотические граффити , изображенные во время Революции достоинства в 2014 году. При этом руководитель маркета Игорь Доценко написал, что эти граффити "типичный стрит-арт, который время от времени удаляют коммунальные службы".