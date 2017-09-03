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Художники восстановят стертые патриотические граффити времен Майдана
03.09.2017 20:41

Художники восстановят стертые патриотические граффити времен Майдана

В воскресенье, 3 сентября, стало известно, что художники намерены восстановить стертые патриотические граффити времен Майдана, сообщает УНН.

Стоит отметить, что о планах восстановления графитти рассказал куратора художественных проектов Гео Лероса.

По его словам, рисовать патриотические рисунки художники начнут уже с понедельника.

"Художники смогут восстановить по фотографиям", - отметил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, с фасада магазина элитной мебели, который размещен по адресу улица Грушевского, 4 в Киеве, были стерты известные патриотические граффити, изображенные во время Революции достоинства в 2014 году. При этом руководитель маркета Игорь Доценко написал, что эти граффити "типичный стрит-арт, который время от времени удаляют коммунальные службы".

Напомним, вице-премьер Вячеслав Кириленко прокомментировал уничтожение "икон революции". Кроме того, экс-министр культуры подчеркнул, что весь центр столицы - мемориал Революции.

Теги материала: граффити, художники, Майдан
Новости СМИ2
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