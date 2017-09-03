Под Киевом образовались 5-километровые автомобильные пробки

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 3 сентября, на въезде в Киев на проспекте Победы, от спорткомплекса Чайка до станции метро Житомирская, образовались 5-километровые автомобильные пробки. Об этом в сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

По данным источника, причиной пробок стал веломарафон, который проводили на окраине Киева.

Стоит отметить, что водителей автомобилей с проспекта Победы направляли на Кольцевую дорогу.

Кроме этого, через несколько часов появилась информация, что велосоревнования уже завершились, но отдельные улицы в Святошинском районе движение транспорта будут перекрыты, пока с дорог не уберут все металлические ограждения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, пассажиров одного из столичных трамваев эвакуировали после того, как транспортное средство загорелось на ходу. В настоящее время причины возгорания остаются неизвестными. Сообщений о пострадавших не было.

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