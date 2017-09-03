Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Под Киевом образовались 5-километровые автомобильные пробки
03.09.2017 19:56

Под Киевом образовались 5-километровые автомобильные пробки  Фоторепортаж

В воскресенье, 3 сентября, на въезде в Киев на проспекте Победы, от спорткомплекса Чайка до станции метро Житомирская, образовались 5-километровые автомобильные пробки. Об этом в сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

По данным источника, причиной пробок стал веломарафон, который проводили на окраине Киева.

Стоит отметить, что водителей автомобилей с проспекта Победы направляли на Кольцевую дорогу.

Кроме этого, через несколько часов появилась информация, что велосоревнования уже завершились, но отдельные улицы в Святошинском районе движение транспорта будут перекрыты, пока с дорог не уберут все металлические ограждения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, пассажиров одного из столичных трамваев эвакуировали после того, как транспортное средство загорелось на ходу. В настоящее время причины возгорания остаются неизвестными. Сообщений о пострадавших не было.

Facebook

 

Теги материала: авто, пробки, Киев, ФОТО
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [35] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Вице-премьер прокомментировал уничтожение "икон революции"
Важное
Вице-премьер прокомментировал уничтожение "икон революции"
Со стен элитного магазина на Грушевского в столице исчезли "иконы революции"
Важное
Со стен элитного магазина на Грушевского в столице исчезли "иконы революции"  Фоторепортаж
В Тернопольской области обнаружили самое большое подземное озеро Украины
Важное
В Тернопольской области обнаружили самое большое подземное озеро Украины  Фоторепортаж
В Киеве в воскресенье из-за велосоревнований ограничат движение: маршрут
Важное
В Киеве в воскресенье из-за велосоревнований ограничат движение: маршрут
В США начал работу магазин на скале высотой две тысячи метров
Важное
В США начал работу магазин на скале высотой две тысячи метров  Фоторепортаж
В честь главного мусульманского праздника в Киеве прошел обряд жертвоприношения
Важное
В честь главного мусульманского праздника в Киеве прошел обряд жертвоприношения

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)
Эксклюзив  Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)  Фоторепортаж
02.09.2017
Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика