Штаб АТО: Боевики 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 3 сентября, боевики 17 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, но потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Оккупанты выпустили почти 20 мин калибра 120 миллиметров по опорным пунктам ВСУ возле Гнутово и Талаковки. Кроме того, на приморском направлении боевики били из крупнокалиберных пулеметов неподалеку Водяного и Павлополя.

На донецком направлении, в районе Зайцево оккупанты семь раз обстреливали украинские укрепления со 120-миллиметрового миномета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также под вражеским огнем оказались Авдеевская промзона и шахта Бутовка.

Стоит отметить, что силы АТО огонь в ответ не открывали.