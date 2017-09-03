Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Штаб АТО: Боевики 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ
03.09.2017 18:56

Штаб АТО: Боевики 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ

В воскресенье, 3 сентября, боевики 17 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, но потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Оккупанты выпустили почти 20 мин калибра 120 миллиметров по опорным пунктам ВСУ возле Гнутово и Талаковки. Кроме того, на приморском направлении боевики били из крупнокалиберных пулеметов неподалеку Водяного и Павлополя.

На донецком направлении, в районе Зайцево оккупанты семь раз обстреливали украинские укрепления со 120-миллиметрового миномета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также под вражеским огнем оказались Авдеевская промзона и шахта Бутовка.

Стоит отметить, что силы АТО огонь в ответ не открывали.

Как сообщал MIGnews.com.uа, мужчина из Одессы скупал в разных регионах Украины вывезенное из зоны проведения антитеррористической операции огнестрельное оружие и через Интернет продавал его в страны Европы и Северной Америки. По данным спецслужбы, мужчина покупал снайперское и стрелковое оружие.

Теги материала: АТО, обстрел, сводка
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: Боевики значительно уменьшили количество обстрелов
Важное
Штаб АТО: Боевики значительно уменьшили количество обстрелов
Раненный в Авдеевке британский журналист вернулся на Донбасс
Важное
Раненный в Авдеевке британский журналист вернулся на Донбасс
В первый же день боевики нарушили "школьное перемирие"
Важное
В первый же день боевики нарушили "школьное перемирие"
День Независимости в зоне АТО прошел неспокойно: боевики 11 раз нарушали перемирие
Важное
День Независимости в зоне АТО прошел неспокойно: боевики 11 раз нарушали перемирие
Двое бойцов АТО стали Героями Украины
Важное
Двое бойцов АТО стали Героями Украины
Штаб АТО: Боевики 19 раз обстреливали позиции ВСУ
Важное
Штаб АТО: Боевики 19 раз обстреливали позиции ВСУ

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)
Эксклюзив  Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)  Фоторепортаж
02.09.2017
Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика