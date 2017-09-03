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Синоптики предупредили украинцев о сильных штормах
03.09.2017 17:59

Синоптики предупредили украинцев о сильных штормах

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на понедельник. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на свое странице в Facebook.

"В западных областях сильные, ночью местами очень сильные дожди, утром и днем ​​в большинстве северных, центральных, в Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Стоит отметить, что в течение суток в западных областях, утром и днем ​​в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в связи с тем, что погодные условия в Украине ухудшаются, ожидаются грозы и порывы ветра до 15-20 м/с, то управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напомнило украинцам, как нужно себя вести, если усилится ветер.

 

 

Теги материала: Погода, синоптики, штормовое предупреждение
Новости СМИ2
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