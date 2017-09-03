Синоптики предупредили украинцев о сильных штормах

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на понедельник. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на свое странице в Facebook.
"В западных областях сильные, ночью местами очень сильные дожди, утром и днем в большинстве северных, центральных, в Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди", - предупреждают в Укргидрометцентре.
Стоит отметить, что в течение суток в западных областях, утром и днем в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в связи с тем, что погодные условия в Украине ухудшаются, ожидаются грозы и порывы ветра до 15-20 м/с, то управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напомнило украинцам, как нужно себя вести, если усилится ветер.