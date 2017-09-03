Синоптики предупредили украинцев о сильных штормах

MIGnews.com.ua

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на понедельник. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на свое странице в Facebook.

"В западных областях сильные, ночью местами очень сильные дожди, утром и днем ​​в большинстве северных, центральных, в Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Стоит отметить, что в течение суток в западных областях, утром и днем ​​в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.