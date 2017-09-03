Вице-премьер прокомментировал уничтожение "икон революции"

MIGnews.com.ua

За уничтожение граффити, которые были нанесены на фасад во время Революции Достоинства, грозит уголовная ответственность, так как они входили в экспозицию Музея Революции Достоинства. О соответствующем факте сообщил бывший глава Министерства культуры Украины. вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, написав об этом на своей странице в микроблоге Twitter.

"Уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана. За уничтожение экспонатов музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность", - сказано в сообщении Кириленко.

Кроме того, экс-министр культуры подчеркнул, что весь центр столицы - мемориал Революции.

"Об этике дела и не говорю: весь центр Киева - охраняемая мемориальная зона Революции Достоинства. Акт вандализма должен расследоваться МВД и ГПУ", - добавил глава ведомства.