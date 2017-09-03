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Вице-премьер прокомментировал уничтожение "икон революции"
03.09.2017 16:04

Вице-премьер прокомментировал уничтожение "икон революции"

За уничтожение граффити, которые были нанесены на фасад во время Революции Достоинства, грозит уголовная ответственность, так как они входили в экспозицию Музея Революции Достоинства. О соответствующем факте сообщил бывший глава Министерства культуры Украины. вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, написав об этом на своей странице в микроблоге Twitter.

"Уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана. За уничтожение экспонатов музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность", - сказано в сообщении Кириленко.

Кроме того, экс-министр культуры подчеркнул, что весь центр столицы - мемориал Революции.

"Об этике дела и не говорю: весь центр Киева - охраняемая мемориальная зона Революции Достоинства. Акт вандализма должен расследоваться МВД и ГПУ", - добавил глава ведомства.

 Как сообщал MIGnews.com.ua, с фасада магазина элитной мебели , который размещен по адресу улица Грушевского, 4 в Киеве, были стерты известные патриотические граффити, изображенные во время Революции достоинства в 2014 году. При этом руководитель маркета Игорь Доценко написал, что эти граффити "типичный стрит-арт, который время от времени удаляют коммунальные службы".

Теги материала: Революция Достоинства, Майдан Независимости, Киев, Минкультуры, Министр, глава
Новости СМИ2
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