Вице-премьер прокомментировал уничтожение "икон революции"

За уничтожение граффити, которые были нанесены на фасад во время Революции Достоинства, грозит уголовная ответственность, так как они входили в экспозицию Музея Революции Достоинства. О соответствующем факте сообщил бывший глава Министерства культуры Украины. вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, написав об этом на своей странице в микроблоге Twitter.
"Уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана. За уничтожение экспонатов музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность", - сказано в сообщении Кириленко.
Кроме того, экс-министр культуры подчеркнул, что весь центр столицы - мемориал Революции.
"Об этике дела и не говорю: весь центр Киева - охраняемая мемориальная зона Революции Достоинства. Акт вандализма должен расследоваться МВД и ГПУ", - добавил глава ведомства.
Как сообщал MIGnews.com.ua, с фасада магазина элитной мебели , который размещен по адресу улица Грушевского, 4 в Киеве, были стерты известные патриотические граффити, изображенные во время Революции достоинства в 2014 году. При этом руководитель маркета Игорь Доценко написал, что эти граффити "типичный стрит-арт, который время от времени удаляют коммунальные службы".