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Со стен элитного магазина на Грушевского в столице исчезли "иконы революции"
03.09.2017 15:24

Со стен элитного магазина на Грушевского в столице исчезли "иконы революции"  Фоторепортаж

С фасада магазина элитной мебели , который размещен по адресу улица Грушевского, 4 в Киеве, были стерты известные патриотические граффити, изображенные во время Революции достоинства в 2014 году. Об инциденте написала журналист Татьяна Высоцкая на своей странице в социальной сети Facebok.

При этом руководитель маркета Игорь Доценко, комментируя запись журналистки, написал, что эти граффити "типичный стрит-арт, который время от времени удаляют коммунальные службы".

Кроме того, он предложил желающим купить на рынке продукцию с такими же изображениями, а замечания людей о стертых оригиналах управляющий просто проигнорировал.

По словам журналиста Сергея Сидоренко, руководитель Игорь Доценко при помощи личных сообщений в социальной сети угрожает пользователям, выступающим против уничтожения граффити.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в столице Украины появился новый мурал, на котором художники изобразили покойного американского рок-музыканта, вокалиста групп Linkin Park Честера Беннингтона.  Данный стрит-арт появился на стене дома в Киеве на станции метро "Академгородок" по адресу улица Палладина, 22. 

Теги материала: фото, граффити, Революция Достоинства, магазин, криминал
Новости СМИ2
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