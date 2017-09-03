Со стен элитного магазина на Грушевского в столице исчезли "иконы революции"

MIGnews.com.ua

С фасада магазина элитной мебели , который размещен по адресу улица Грушевского, 4 в Киеве, были стерты известные патриотические граффити, изображенные во время Революции достоинства в 2014 году. Об инциденте написала журналист Татьяна Высоцкая на своей странице в социальной сети Facebok.

При этом руководитель маркета Игорь Доценко, комментируя запись журналистки, написал, что эти граффити "типичный стрит-арт, который время от времени удаляют коммунальные службы".

Кроме того, он предложил желающим купить на рынке продукцию с такими же изображениями, а замечания людей о стертых оригиналах управляющий просто проигнорировал.

По словам журналиста Сергея Сидоренко, руководитель Игорь Доценко при помощи личных сообщений в социальной сети угрожает пользователям, выступающим против уничтожения граффити.