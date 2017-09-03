В США грабители вломились в дом, чтобы стащить торт

MIGnews.com.ua

В Соединенных Штатах Америки двое грабителей были арестованы полицией за два эпизода незаконного проникновение в чужой дом с целью похищения торта, сообщает Депо , ссылаясь на Daily Mail.

Сообщается, что 24-летний Закари Юревич и 26-летний Эрик Роусон совершили два преступления в округе Толланд с разницей во времени в полчаса.

Злоумышленники заприметили в прозрачной двери веранды огромный свадебный торт, когда проходили мимо одного из окрестных домов. Грабители осмотрели территорию и поняли, что в этот дом пробраться будет не просто, поэтому вломились в соседний, в котором замки взламывались гораздо проще.

В данном доме парни украли только бейсбольную биту, с помощью которой и разбили дверь веранды соседнего помещения и добрались до торта. Взломщики забрали также ноутбук, портмоне и бутылку дорогого алкоголя. Но они так увлеклись поеданием торта, что не заметили, как домой вернулся владелец, который поймал их на собственной кухне.

Грабители-любители сладкого были задержаны полицией.