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В США грабители вломились в дом, чтобы стащить торт
03.09.2017 14:28

В США грабители вломились в дом, чтобы стащить торт

В Соединенных Штатах Америки двое грабителей были арестованы полицией за два эпизода незаконного проникновение в чужой дом с целью похищения торта, сообщает Депо, ссылаясь на Daily Mail.

Сообщается, что 24-летний Закари Юревич и 26-летний Эрик Роусон совершили два преступления в округе Толланд с разницей во времени в полчаса.

Злоумышленники заприметили в прозрачной двери веранды огромный свадебный торт, когда проходили мимо одного из окрестных домов. Грабители осмотрели территорию и поняли, что в этот дом пробраться будет не просто, поэтому вломились в соседний, в котором замки взламывались гораздо проще.

В данном доме парни украли только бейсбольную биту, с помощью которой и разбили дверь веранды соседнего помещения и добрались до торта. Взломщики забрали также ноутбук, портмоне и бутылку дорогого алкоголя. Но они так увлеклись поеданием торта, что не заметили, как домой вернулся владелец, который поймал их на собственной кухне.

Грабители-любители сладкого были задержаны полицией.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, неуспешный вор выпил алкогольного напитка в доме жертвы и уснул в ее кровати, обнаружила взломщика хозяйка квартиры, которая вернулась домой. Представители правоохранительных органов провели анализ, благодаря которому обнаружили, что в организме вора уровень алкоголя в крови в восемь раз превышал допустимый. 

Теги материала: торт, ограбление, смех, голодание, голод, похищение, вор
Новости СМИ2
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