Только один украинский бизнесмен вошел в рейтинг самых богатых людей мира

Бизнесмен из Украины Ринат Ахметов вошел в список самых богатых миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI). Рейтинг опубликован на официальном сайте Bloomberg.
Примечательно, что финансы Ахметова с января 2017 года до текущего времени сократились на 45,8 миллиона долларов и теперь состояние бизнесмена оценивается в 4,38 миллиарда долларов, что позволило Ренату занять 439 позицию в рейтинге богачей, который состоит из 500 членов. Он стал единственным представителем Украины в рейтинге.
Так, первое место за собой оставил создатель Microsoft Билл Гейтс с 86,4 миллиардами долларов капитала. Состояние человека, одержавшего последнее место, оценивается в 3,93 миллиарда долларов.
Стоит отметить, что 49 место рейтинга занял самый богатый представитель России - акционер компании "Северсталь" Алексей Мордашов, его состояние выросло с января на 1,49 млрд долларов и оценивается в 18,4 млрд долларов.
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