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Только один украинский бизнесмен вошел в рейтинг самых богатых людей мира
03.09.2017 13:26

Только один украинский бизнесмен вошел в рейтинг самых богатых людей мира  Фоторепортаж

Бизнесмен из Украины Ринат Ахметов вошел в список самых богатых миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI). Рейтинг опубликован на официальном сайте Bloomberg.

Примечательно, что финансы Ахметова с января 2017 года до текущего времени сократились на 45,8 миллиона долларов и теперь состояние бизнесмена оценивается в 4,38 миллиарда долларов, что позволило Ренату занять 439 позицию в рейтинге богачей, который состоит из 500 членов. Он стал единственным представителем Украины в рейтинге.

Так, первое место за собой оставил создатель Microsoft Билл Гейтс с 86,4 миллиардами долларов капитала. Состояние человека, одержавшего последнее место, оценивается в 3,93 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что 49 место рейтинга занял самый богатый представитель России - акционер компании "Северсталь" Алексей Мордашов, его состояние выросло с января на 1,49 млрд долларов и оценивается в 18,4 млрд долларов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, популярная американская звезда Тейлор Свифт побила рекорд своей британской исполнительницы Адель на YouTube, сообщает Evening Standard. Новый клип Тейлор Свифт Look What You Made Me Do был представлен на церемонии награждения MTV Video Music Awards и опубликован в YouTube. За первые 24 часа он набрал 28 млн просмотров.

Теги материала: рейтинг, деньги, богатство, финансы, миллиардер
Новости СМИ2
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