Официально: Японская принцесса Мако потеряла все императорские титулы

В субботу, 2 сентября, представители управления Императорского двора Японии сделали официальное заявление о помолвке внучки императора Японии Акихито принцессы Мако с мужчиной без титулов, сообщает The Mainichi.
Сообщается, что перед официальным объявлением о помолвке японский император Акихито осуществил церемонию, во время которой одобрил бракосочетание Мако и ее возлюбленного Кея Комура. Так как Мако выходит замуж за простолюдина, то и она отныне теряет все императорские титулы.
Отмечается, что женихом принцессы стал ее бывший однокурсник Кей Комура. Пара вместе получала образование в Международном христианском университете, а теперь работает в юридической фирме в столице Японии.
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