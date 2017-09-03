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Официально: Японская принцесса Мако потеряла все императорские титулы
03.09.2017 09:14

Официально: Японская принцесса Мако потеряла все императорские титулы  Фоторепортаж

В субботу, 2 сентября, представители управления Императорского двора Японии сделали официальное заявление о помолвке внучки императора Японии Акихито принцессы Мако с мужчиной без титулов, сообщает The Mainichi.

Сообщается, что перед официальным объявлением о помолвке японский император Акихито осуществил церемонию, во время которой одобрил бракосочетание Мако и ее возлюбленного Кея Комура. Так как Мако выходит замуж за простолюдина, то и она отныне теряет все императорские титулы.

Отмечается, что женихом принцессы стал ее бывший однокурсник Кей Комура. Пара вместе получала образование в Международном христианском университете, а теперь работает в юридической фирме в столице Японии.

Как сообщал MIGnews.com.ua, у принца Швеции Карла Филиппа и принцессы Софии в четверг, 31 августа, родился второй ребенок - мальчик. Спустя несколько часов после рождения ребенка, принц Карл Филипп, отец новорожденного по совместительству, провел публичную пресс-конференцию.

Теги материала: принцесса, Свадьба, Япония, титул, женитьба
Новости СМИ2
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