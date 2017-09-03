Официально: Японская принцесса Мако потеряла все императорские титулы

MIGnews.com.ua

В субботу, 2 сентября, представители управления Императорского двора Японии сделали официальное заявление о помолвке внучки императора Японии Акихито принцессы Мако с мужчиной без титулов, сообщает The Mainichi .

Сообщается, что перед официальным объявлением о помолвке японский император Акихито осуществил церемонию, во время которой одобрил бракосочетание Мако и ее возлюбленного Кея Комура. Так как Мако выходит замуж за простолюдина, то и она отныне теряет все императорские титулы.

Отмечается, что женихом принцессы стал ее бывший однокурсник Кей Комура. Пара вместе получала образование в Международном христианском университете, а теперь работает в юридической фирме в столице Японии.