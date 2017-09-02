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В Тернопольской области обнаружили самое большое подземное озеро Украины
02.09.2017 20:20

В Тернопольской области обнаружили самое большое подземное озеро Украины  Фоторепортаж

В субботу, 2 сентября, тало известно, что в  Тернопольской области находиться самое большое подземное озеро в Украине, сообщает 24 канал.

По данным источника, спелеолог из Луцка Игорь Троцюк обнаружил крупнейшее подземное озеро еще в апреле.

Стоит отметить, что свою находку Игорь назвал "Микрон", что означает "маленький". Ученый не догадывался, что водоем окажется большой.

Кроме этого, дорога к озеру занимает более четырех часов и добраться до него неподготовленному человеку чрезвычайно трудно.

Однако находиться много желающих, которые ради красоты готовы к таким испытаниям. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, в городе Нежин Черниговской области озеро стало розового цвета. Чиновники считают, что изменение цвета воды могло быть чьей-то шуткой, а неизвестные, возможно, высыпали в озеро порошок неорганического происхождения.

Теги материала: Тернопольская область, озеро, обнаружили, ФОТО
Новости СМИ2
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