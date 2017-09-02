Штаб АТО: Боевики значительно уменьшили количество обстрелов

В течение сегодняшнего дня боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных, что является наименьшим количеством за последние полтора месяца. Об этом сообщает пресс-центре штаб АТО.
Стоит отметить, что сегодняшние обстрелы на донецком направлении были только из стрелкового оружия.
"В частности боевики открывали недолгий и провокационный огонь дважды недалеко от шахты "Бутовка" и один раз в районе Авдеевской промзоны", - добавили в штабе.
На мариупольском направлении боевики около 6 утра применяли гранатомет.
"На остальных позициях вдоль линии разграничения с полуночи и до 18 часов сохранялась тишина", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.uа, мужчина из Одессы скупал в разных регионах Украины вывезенное из зоны проведения антитеррористической операции огнестрельное оружие и через Интернет продавал его в страны Европы и Северной Америки. По данным спецслужбы, мужчина покупал снайперское и стрелковое оружие.