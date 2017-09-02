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Штаб АТО: Боевики значительно уменьшили количество обстрелов
02.09.2017 19:52

Штаб АТО: Боевики значительно уменьшили количество обстрелов

В течение сегодняшнего дня боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных, что является наименьшим количеством за последние полтора месяца. Об этом сообщает пресс-центре штаб АТО.

Стоит отметить, что сегодняшние обстрелы на донецком направлении были только из стрелкового оружия.

"В частности боевики открывали недолгий и провокационный огонь дважды недалеко от шахты "Бутовка" и один раз в районе Авдеевской промзоны", - добавили в штабе.

На мариупольском направлении боевики около 6 утра применяли гранатомет.

"На остальных позициях вдоль линии разграничения с полуночи и до 18 часов сохранялась тишина", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, мужчина из Одессы скупал в разных регионах Украины вывезенное из зоны проведения антитеррористической операции огнестрельное оружие и через Интернет продавал его в страны Европы и Северной Америки. По данным спецслужбы, мужчина покупал снайперское и стрелковое оружие.

 

Теги материала: АТО, обстрелы, сводка
Новости СМИ2
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