Штаб АТО: Боевики значительно уменьшили количество обстрелов

MIGnews.com.ua

В течение сегодняшнего дня боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных, что является наименьшим количеством за последние полтора месяца. Об этом сообщает пресс-центре штаб АТО.

Стоит отметить, что сегодняшние обстрелы на донецком направлении были только из стрелкового оружия.

"В частности боевики открывали недолгий и провокационный огонь дважды недалеко от шахты "Бутовка" и один раз в районе Авдеевской промзоны", - добавили в штабе.

На мариупольском направлении боевики около 6 утра применяли гранатомет.

"На остальных позициях вдоль линии разграничения с полуночи и до 18 часов сохранялась тишина", - говорится в сообщении.