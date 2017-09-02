В Киеве в воскресенье из-за велосоревнований ограничат движение: маршрут

MIGnews.com.ua

На протяжении воскресения, 3 сентября, с 9:00 до 15:00 в столице Украины будет ограничено движение всех видов транспорта из-за проведения Четвертых международных соревнований по велосипедному спорту под названием "Киевская сотка". Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что, помимо этого, с 7:00 до 9:00 будет закрыто движение транспортных средств на дороге-дублере на проспекте Победы, от улицы Чернобыльской до улицы Ушакова для того, чтобы собрались участники соревнований.

Маршрут, на котором будет ограничено движение транспорта, выглядит так:

Ул. Николая Ушакова, 2 (Академгородок) (старт) - ул. Победы - Брест-Литовское шоссе - с. Стоянка - г. Ирпень (ул. Независимости, ул. Соборная) - г. Буча (ул. Вокзальная, ул. Яблунська) - пгт Ворзель (ул. Яблунська, ул. 1-го Мая) - с. Михайловка - с. Рубежовка (ул. Школьная, ул. Киевская, ул. Житомирская, ул. Хуторская, ул. Восточная) - с. Лесное (Брест-Литовское шоссе) - с. Николаевка - с. Хмельная - с. Козинцы - пгт Немешаево (ул. Мичурина) - пгт Ворзель (ул. Березовая, ул. Котляревского, ул. Крылова, ул. Тюльпанова, ул. Стражеско, ул. Курортная, ул. Шевченко, ул. Яблунська) - г. Буча ( ул. Яблунська, ул. Вокзальная) - г. Ирпень (ул. Соборная, ул. Счастливая, ул. Университетская) - трасса Р-30 - г. Киев (ул. Генерала Наумова, ул. Академика Булаховского, ул. Осенняя, Осенний переулок, ул. Академика Ефремова, ул. Николая Ушакова, ул. Феодоры Пушиной, просп. Академика Палладина, просп. Победы, ул. Шолуденко, ул. Борщаговская, ул. Академика Янгеля) - ул. Политехническая (корпус 18 КПИ) (финиш).

Работа наземного общественного транспорта, который следует по данному маршруту, будет частично изменена.