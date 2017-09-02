Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В Киеве в воскресенье из-за велосоревнований ограничат движение: маршрут
02.09.2017 14:52

В Киеве в воскресенье из-за велосоревнований ограничат движение: маршрут

На протяжении воскресения, 3 сентября, с 9:00 до 15:00 в столице Украины будет ограничено движение всех видов транспорта из-за проведения Четвертых международных соревнований по велосипедному спорту под названием "Киевская сотка". Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что, помимо этого, с 7:00 до 9:00 будет закрыто движение транспортных средств на дороге-дублере на проспекте Победы, от улицы Чернобыльской до улицы Ушакова для того, чтобы собрались участники соревнований.

Маршрут, на котором будет ограничено движение транспорта, выглядит так:

Ул. Николая Ушакова, 2 (Академгородок) (старт) - ул. Победы - Брест-Литовское шоссе - с. Стоянка - г. Ирпень (ул. Независимости, ул. Соборная) - г. Буча (ул. Вокзальная, ул. Яблунська) - пгт Ворзель (ул. Яблунська, ул. 1-го Мая) - с. Михайловка - с. Рубежовка (ул. Школьная, ул. Киевская, ул. Житомирская, ул. Хуторская, ул. Восточная) - с. Лесное (Брест-Литовское шоссе) - с. Николаевка - с. Хмельная - с. Козинцы - пгт Немешаево (ул. Мичурина) - пгт Ворзель (ул. Березовая, ул. Котляревского, ул. Крылова, ул. Тюльпанова, ул. Стражеско, ул. Курортная, ул. Шевченко, ул. Яблунська) - г. Буча ( ул. Яблунська, ул. Вокзальная) - г. Ирпень (ул. Соборная, ул. Счастливая, ул. Университетская) - трасса Р-30 - г. Киев (ул. Генерала Наумова, ул. Академика Булаховского, ул. Осенняя, Осенний переулок, ул. Академика Ефремова, ул. Николая Ушакова, ул. Феодоры Пушиной, просп. Академика Палладина, просп. Победы, ул. Шолуденко, ул. Борщаговская, ул. Академика Янгеля) - ул. Политехническая (корпус 18 КПИ) (финиш).

Работа наземного общественного транспорта, который следует по данному маршруту, будет частично изменена.

Как сообщал MIGnews.com.ua, пассажиров одного из столичных трамваев эвакуировали после того, как транспортное средство загорелось на ходу. В настоящее время причины возгорания остаются неизвестными. Сообщений о пострадавших не было.

Теги материала: Киев, соревнования, велогонка, веломаршрут, маршрут, дорога, перекрытие улиц
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В честь главного мусульманского праздника в Киеве прошел обряд жертвоприношения
Важное
В честь главного мусульманского праздника в Киеве прошел обряд жертвоприношения
В Киеве обсудили инвестиционные программы для энергетических предприятий
Важное
В Киеве обсудили инвестиционные программы для энергетических предприятий  Видеорепортаж
В Киеве в сентябре пройдет II Международный форум по исполнительному производству
Важное
В Киеве в сентябре пройдет II Международный форум по исполнительному производству
В Киеве начал работу самый большой паспортный сервис Украины
Важное
В Киеве начал работу самый большой паспортный сервис Украины  Фоторепортаж
В КГГА рассказали, как вести себя во время грозы и шквалов
Важное
В КГГА рассказали, как вести себя во время грозы и шквалов
В одном из супермаркетов Киева мышь-гурман выбирала себе порцию суши
Важное
В одном из супермаркетов Киева мышь-гурман выбирала себе порцию суши  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика