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Забота о детях: Фонд Бориса Колесникова подарил первоклашкам Донбасса рюкзаки и конфеты
02.09.2017 14:05

Забота о детях: Фонд Бориса Колесникова подарил первоклашкам Донбасса рюкзаки и конфеты  Видеорепортаж

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова совместно с хоккейным клубом "Донбасс" провели ежегодную социальную акцию для первоклассников, проживающих в Донецкой области.

Представители организаций и спортивные кумиры побывали на торжественных линейках и открытых уроках в общеобразовательных школах Константиновки, Дружковки, Покровского и Константиновского районов, а также в детских домах и интернатах Краматорска, Славянска, Святогорска и Николаевки. Они поздравили 2 100 учащихся с Днем знаний и вручили им брендированные рюкзаки с письменными принадлежностями и сладости.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поприветствовал новоиспеченных школьников Донецкого региона, пожелал им интересных открытий и хороших оценок, при этом подчеркнул следующее: "Мы проводим акцию не первый год, и будем продолжать эту практику в будущем. Наша главная цель и мечта - чтобы дети выросли здоровыми, успешными и счастливыми в украинском Донбассе".

Дети радовались подаркам и возможности пообщаться с гостями, в частности, со звездами украинского хоккея Виктором Захаровым и Богданом Дьяченко.

"Первый звонок - особенный, волнительный день для первоклассников и их родителей. Мне приятно стать частью этого праздника и, пользуясь возможностью, приобщить школьников к спорту, пригласить в детско-юношескую спортивную школу ХК "Донбасс". Она является самой большой в Украине: в ней занимаются хоккеем и фигурным катанием более 1 000 детей Донецкой области. Я всегда рад поделиться своим спортивным опытом с детьми, ведь они - будущее отечественного спорта и хоккея в частности",-  рассказал капитан основного состава "Донбасса" Виктор Захаров.

Стоит напомнить, что Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб проводят подобные благотворительные инициативы для школьников Донецкой области ежегодно в День знаний и День святого Николая. Они уже стали доброй традицией, которую полюбили и дети, и взрослые.

"Радует, что есть неравнодушные люди, которые готовы поделиться с молодым поколением своим теплом, устроить настоящий праздник, поддержать и словом, и делом", - отметила директор Дружковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 6 Татьяна Кулик и отметила, что для учеников и учителей внимание гостей и их помощь всегда важны и ценны.

 

Теги материала: Фонд, Донбасс, школа, первоклассник, школьники
Новости СМИ2
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