В отеле пара пожилых людей, раздевшись, устроила пьяный переполох

MIGnews.com.ua

В одном из отелей Шотландии мужчина пенсионного возраста Роберт Фергус, раздевшись догола, бегал с ножницами и разбил одну стеклянную панель, сообщает ВВС .

Сообщается, что мужчина, вооружившись ножницами, порезал кабели связи на стойке администратора гостиницы, после чего сел за руль своего автомобиля марки BMW, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов, вызванными работниками гостиницы.

Жена мужчины, Рут, в свою очередь, угрожала застрелить одного из сотрудников отеля.

При этом, в суде адвокат пары в защиту клиентов подчеркнула, что на женщину плохо повлиял алкоголь, который она употребила на голодный желудок.

Согласно решению суда, теперь Роберт Фергус должен выплатить отелю 800 фунтов компенсации.