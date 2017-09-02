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В отеле пара пожилых людей, раздевшись, устроила пьяный переполох
02.09.2017 11:59

В отеле пара пожилых людей, раздевшись, устроила пьяный переполох  Фоторепортаж

В одном из отелей Шотландии мужчина пенсионного возраста Роберт Фергус, раздевшись догола, бегал с ножницами и разбил одну стеклянную панель, сообщает ВВС.

Сообщается, что мужчина, вооружившись ножницами, порезал кабели связи на стойке администратора гостиницы, после чего сел за руль своего автомобиля марки BMW, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов, вызванными работниками гостиницы.

Жена мужчины, Рут, в свою очередь, угрожала застрелить одного из сотрудников отеля.

При этом, в суде адвокат пары в защиту клиентов подчеркнула, что на женщину плохо повлиял алкоголь, который она употребила на голодный желудок.

Согласно решению суда, теперь Роберт Фергус должен выплатить отелю 800 фунтов компенсации.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в канадской провинции Квебек пенсионер во второй раз выиграл в лотерею в размере 1 миллион долларов. Впервые он вииграл миллион девять лет назад. Канадец сорвал джекпот в размере 1,2 миллиона канадских долларов в онлайн-лотерее.

Теги материала: пенсионеры, отель, Шотландия, Полиция, правонарушение
Новости СМИ2
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