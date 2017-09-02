Королева Елизавета II отказалась дарить пятилетней девочке своего лебедя

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Пятилетняя девочка, проживающая в Питерсфилде, одержала письмо от имени королевы Великобритании Елизаветы II, в котором та объяснила причину отказа в предоставлении подарка в виде лебедя, сообщает местное издание Petersfield Post .

Сообщается, что любительница природы Линдси Симпсон обратилась в письме к королеве с просьбой разрешить ей завести дома лебедя (в Великобритании популярно историческое убеждение, что все птицы данного вида в стране принадлежат монарху). Спустя несколько недель девочке пришел ответ из королевского офиса от имени Елизаветы II.

"Королева попросила меня поблагодарить вас за письмо, с которого Ее Величество сделала осторожный вывод, что вы хотите завести лебедей в качестве домашних животных. Мне, скорее всего, нужно объяснить, что представление, будто королева обладает всеми лебедями в Соединенном королевстве, это распространенная ошибка. На самом деле Ее Величество имеет только несколько лебедей и осуществляет свое право на владение лебедями только в некоторых частях реки Темзы", - объяснил представитель британской королевы в личном письме.

Кроме того, в послании уточняется, что королеву восхитило увлечение ребенка окружающим миром и природой, поэтому Ее Величество приказала положить в конверт буклет, благодаря которому девочка смогла ознакомиться с королевской церемонией выпуска лебедей, когда их ловят, окольцовывают и отпускают на свободу.

Родственники девочки утверждают, что та была в восторге, получив письмо от самой королевы.