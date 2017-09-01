В США начал работу магазин на скале высотой две тысячи метров

В Соединенных Штатах Америки начал свою работу самый экстремальный в мире магазин, который оборудовали на скале высотой в 1,8 тысячи метров, сообщает The Telegraph.
Сообщается, что новый магазин предлагал альпинистам разнообразные товары на протяжении суток. Отныне обычный поход в супермаркет за хлебом и молоком не будет казаться сложным для людей, которые посетили самый высокорасположенный маркет на планете. На протяжении дня магазин обслуживал альпинистов, которые поднимались по стене Бастилии в колорадском каньоне.
Работал магазин всего 24 часа в рамках маркетингового трюка, который, как планировалось, должен помочь американским альпинистам.
Так, благодаря маркетинговому ходу, магазин на высоте почти в 2 километра собрал деньги для Фонда доступа и Американского альпийского клуба, которые хотят получить доступ для альпинистов в некоторых государственных землях.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в горах Альпы в Австрии, в земле Зальцбург, утром в воскресенье, 27 августа трагически погибли пять альпинистов. По словам спасателей, сигнал бедствия был получен ими около 10:00, сразу после падения альпинистов. В спасательной операции, которая была проведена на высоте более, чем 2 тысячи метров.