В США начал работу магазин на скале высотой две тысячи метров

MIGnews.com.ua

В Соединенных Штатах Америки начал свою работу самый экстремальный в мире магазин, который оборудовали на скале высотой в 1,8 тысячи метров, сообщает The Telegraph .

Сообщается, что новый магазин предлагал альпинистам разнообразные товары на протяжении суток. Отныне обычный поход в супермаркет за хлебом и молоком не будет казаться сложным для людей, которые посетили самый высокорасположенный маркет на планете. На протяжении дня магазин обслуживал альпинистов, которые поднимались по стене Бастилии в колорадском каньоне.

Работал магазин всего 24 часа в рамках маркетингового трюка, который, как планировалось, должен помочь американским альпинистам.

Так, благодаря маркетинговому ходу, магазин на высоте почти в 2 километра собрал деньги для Фонда доступа и Американского альпийского клуба, которые хотят получить доступ для альпинистов в некоторых государственных землях.