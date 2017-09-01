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В честь главного мусульманского праздника в Киеве прошел обряд жертвоприношения
01.09.2017 17:29

В честь главного мусульманского праздника в Киеве прошел обряд жертвоприношения

Ежегодно 1 сентября мусульмане всего мира празднуют одно из главных событий - Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения, сообщает NewsOne.

Данным праздником завершается ежегодный хаджа (паломничество в Мекку), который должен быть совершен хотя бы раз в жизни каждым мусульманином. Те мусульмане, которые не смогли провести праздник в святых местах, обязаны провести обряд жертвоприношения в том месте, в котором находятся в данный момент.

На территории Украины все общины мусульман отмечают данный праздник. Так, в столице страны мероприятия в честь праздника традиционно проходят  в мечети Исламского культурного центра. После общей утренней молитвы была зачитана проповедь и проведен обряд жертвоприношения.

Также каждый желающий имеет возможность посетить ярмарку на территории мечети. Здесь развернута ярмарка со сладостями, книгами, мусульманской женской одеждой, эко-товарами, есть также хендмейд и роспись хной.

Обязательными символами праздника являются белая или торжественная одежда, которая символизирует чистоту. Ну и конечно бараны, которых в этом году в киевской мечети было около трех десятков. Способ празднования тоже имеет свои традиции - без лишних крайностей и веселья, а больше молитв и общения. После того, как завершится официальная часть, в мечети готовят ягнят и раздают их всем нуждающимся. Курбан-Байрам будет праздноваться на протяжении трех дней.

Как сообщал MIGnews.com.ua, международная группа археологов нашла в центре Мехико древнейший храм ацтекскому богу ветра, который имеет площадку для игр и жертвоприношений ацтеков. 

Теги материала: Киев, Украина, мусульмане, праздник, религия
Новости СМИ2
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