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Эмигрантка завещала $22 миллионов немецкому зоопарку
01.09.2017 16:52

Эмигрантка завещала $22 миллионов немецкому зоопарку

Женщина Элизабет Райхерт возрастом 93 года составила завещание, в котором приказала передать  22 миллиона долларов из своего состояния Кельнскому зоопарку, сообщает Deutsche Welle.

Элизабет родилась в германском Кельне, однако в 1940-ых годах вышла замуж и вместе с мужем эмигрировала в Соединенные Штаты Америки. Пара очень любила местный Кельнский зоопарк, который наиболее прославился, благодаря гигантскому слоновнику.

Как-то в 1954 году супруги наведались в Германию, посетили зоопарк, подарив ему уникальную трехкоготную черепаху. Теперь, когда муж Элизабет умер, она приняла решение, завещать зоопарку все свое состояние в размере 22 миллиона долларов.

В зоопарке отметили, что часть выделенных денег будут потрачены на содержание гигантского слоновника.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, правительство Венесуэлы начало расследование дела о пропаже животных из местного зоопарка, которые, как предполагается, были украдены жителями страны для употребления в пищу. Правоохранители продолжают расследование.

Теги материала: зоопарк, завещание, германия, Кельн, деньги
Новости СМИ2
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