Эмигрантка завещала $22 миллионов немецкому зоопарку

MIGnews.com.ua

Женщина Элизабет Райхерт возрастом 93 года составила завещание, в котором приказала передать 22 миллиона долларов из своего состояния Кельнскому зоопарку, сообщает Deutsche Welle .

Элизабет родилась в германском Кельне, однако в 1940-ых годах вышла замуж и вместе с мужем эмигрировала в Соединенные Штаты Америки. Пара очень любила местный Кельнский зоопарк, который наиболее прославился, благодаря гигантскому слоновнику.

Как-то в 1954 году супруги наведались в Германию, посетили зоопарк, подарив ему уникальную трехкоготную черепаху. Теперь, когда муж Элизабет умер, она приняла решение, завещать зоопарку все свое состояние в размере 22 миллиона долларов.

В зоопарке отметили, что часть выделенных денег будут потрачены на содержание гигантского слоновника.