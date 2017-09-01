В королевской семье Швеции родился ребенок

MIGnews.com.ua

У принца Швеции Карла Филиппа и принцессы Софии в четверг, 31 августа, родился второй ребенок - мальчик. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте монаршей семьи.

"Принцесса София родила 31 августа 2017 года в 11:24 здорового ребенка в больнице Danderyd Hospital", - сказано в официальном заявлении семейства на сайте.

Спустя несколько часов после рождения ребенка, принц Карл Филипп, отец новорожденного по совместительству, провел публичную пресс-конференцию, во время которой честно признался, что сам перерезал пуповину малышу.

"Вес сына 3,4 килограмма, рост - 49 сантиметров. Он получился настоящим красавцем", - отметил счастливый отец, после чего журналисты задали вопрос о том, плакал ли он после появления ребенка на свет.

"Конечно же. Не переставая. Это один из самых счастливых дней в нашей с супругой жизни", - ответил Карл Филипп.