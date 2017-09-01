Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В королевской семье Швеции родился ребенок
01.09.2017 16:21

В королевской семье Швеции родился ребенок  Фоторепортаж

У принца Швеции Карла Филиппа и принцессы Софии в четверг, 31 августа, родился второй ребенок - мальчик. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте монаршей семьи.

"Принцесса София родила 31 августа 2017 года в 11:24 здорового ребенка в больнице Danderyd Hospital", - сказано в официальном заявлении семейства на сайте.

Спустя несколько часов после рождения ребенка, принц Карл Филипп, отец новорожденного по совместительству, провел публичную пресс-конференцию, во время которой честно признался, что сам перерезал пуповину малышу.

"Вес сына 3,4 килограмма, рост - 49 сантиметров. Он получился настоящим красавцем", - отметил счастливый отец, после чего журналисты задали вопрос о том, плакал ли он после появления ребенка на свет.

"Конечно же. Не переставая. Это один из самых счастливых дней в нашей с супругой жизни", - ответил Карл Филипп.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в начале 2017 родила третьего ребенка. Пол и имя ребенка не установлено. Предполагается, что первые два ребенка у лидера КНДР и его жены появились в 2010 и 2013 годах соответственно.

Теги материала: ребенок, роды, принц, король, королевская семья, монарх
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

У Марка Цукерберга родилась дочь, которую назвали Август
Важное
У Марка Цукерберга родилась дочь, которую назвали Август  Фоторепортаж
Британские букмекеры принимают ставки на пол и имя предполагаемого третьего ребенка Кейт Миддлтон
Важное
Британские букмекеры принимают ставки на пол и имя предполагаемого третьего ребенка Кейт Миддлтон
Стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении-2017
Важное
Стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении-2017  Видеорепортаж
Британские принцы Уильям и Гарри сыграли в новой части "Звездных войн"
Важное
Британские принцы Уильям и Гарри сыграли в новой части "Звездных войн"  Фоторепортаж
Марк Цукерберг объявил о своем уходе в декрет
Важное
Марк Цукерберг объявил о своем уходе в декрет  Фоторепортаж
На линии огня в зоне АТО военные медики помогли появиться на свет тройне
Важное
На линии огня в зоне АТО военные медики помогли появиться на свет тройне

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика