Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В одной из самых популярных соцсетей в мире произошел массовый сбой
01.09.2017 14:54

В одной из самых популярных соцсетей в мире произошел массовый сбой

В понедельник, 1  сентября, в Facebook произошел масштабный сбой, сообщает Корреспондент.

По данным источника, миллионы пользователей по всему миру испытывают трудности с доступом к своим страницам в популярной социальной сети Facebook.

Кроме этого, некоторые пользователи по неизвестным причинам не могут опубликовать записи и фотографии на своей странице.

По неподтвержденным данным, сбой  как-то связан с новым механизмом борьбы с фейковыми новостями.

Администрация Facebook пытается устранить неполадки, но сбои в работе сайта проявляются снова.

Как сообщал MIGnews.com.ua, исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что количество активных пользователей социальной сети достигло двух миллиардов человек.  

Теги материала: Facebook, сбой, пользователи, ошибка, неполадки
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [37] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

У Марка Цукерберга родилась дочь, которую назвали Август
Важное
У Марка Цукерберга родилась дочь, которую назвали Август  Фоторепортаж
В Копенгагене все компьютерные системы больниц временно прекратили работу
Важное
В Копенгагене все компьютерные системы больниц временно прекратили работу
Глобальный сбой в работе Skype оставил весь мир без связи
Важное
Глобальный сбой в работе Skype оставил весь мир без связи
Украинский священник попросил у пользователей Facebook денег на автомобиль
Важное
Украинский священник попросил у пользователей Facebook денег на автомобиль
Пользователями Facebook стали более 2 миллиардов человек
Важное
Пользователями Facebook стали более 2 миллиардов человек
Facebook планирует начать снимать сериалы
Важное
Facebook планирует начать снимать сериалы

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика