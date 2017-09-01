В одной из самых популярных соцсетей в мире произошел массовый сбой

В понедельник, 1 сентября, в Facebook произошел масштабный сбой, сообщает Корреспондент.
По данным источника, миллионы пользователей по всему миру испытывают трудности с доступом к своим страницам в популярной социальной сети Facebook.
Кроме этого, некоторые пользователи по неизвестным причинам не могут опубликовать записи и фотографии на своей странице.
По неподтвержденным данным, сбой как-то связан с новым механизмом борьбы с фейковыми новостями.
Администрация Facebook пытается устранить неполадки, но сбои в работе сайта проявляются снова.
Как сообщал MIGnews.com.ua, исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что количество активных пользователей социальной сети достигло двух миллиардов человек.