В США умер известный актер Ричард Андерсон

MIGnews.com.ua

В США в Лос-Анджелесе на 91-м году умер известный американский актер Ричард Андерсон, сообщает lenta.ru .

Стоит отметить, что самими яркими работами артиста были роли в детективных сериалах, таких как "Коломбо", "Она написала убийство", "Отдел 5-O", "Новый Перри Мейсон", "Великий сыщик" и "ФБР".

Кроме этого, в фильмографии Ричарда Андерсона такие знаковые картины как "Жемчужина", "Запретная планета", "Крик в ночи", "Тропы славы", "Долгое жаркое лето", "Насилие", "Семь дней в мае", "Плохая репутация" и "Стеклянный щит".