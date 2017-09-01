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В США умер известный актер Ричард Андерсон
01.09.2017 13:55

В США умер известный актер Ричард Андерсон

В США в Лос-Анджелесе на 91-м году умер известный американский актер Ричард Андерсон, сообщает lenta.ru.

Стоит отметить, что самими яркими работами артиста были роли в детективных сериалах, таких как "Коломбо", "Она написала убийство", "Отдел 5-O", "Новый Перри Мейсон", "Великий сыщик" и "ФБР".

Кроме этого, в фильмографии Ричарда Андерсона такие знаковые картины как "Жемчужина", "Запретная планета", "Крик в ночи", "Тропы славы", "Долгое жаркое лето", "Насилие", "Семь дней в мае", "Плохая репутация" и "Стеклянный щит".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в США в возрасте 69 лет по неизвестной причине умер голливудский комический актер Джей Томас, сообщил его агент и друг Дон Бухвальд.

Теги материала: умер, актер, Лос-Анджелес
Новости СМИ2
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