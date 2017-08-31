Выдворенная из Украины Анна Курбатова рассказала о задержании в Киеве

Выдворенная Службой безопасности Украины журналиста из России Анна Курбатова рассказала о том, как ее задержали в Киеве.
По словам сотрудницы российского "Первого канала", ее привезли в какое-то помещение без вывесок и стали допрашивать.
"Мне сначала задавали какие-то наводящие вопросы - что я здесь делаю. Также спрашивать, каким я считаю конфликт на Донбассе, что я по этому поводу думаю", - отметила Курбатва в интервью сотрудникам белорусского бюро "Первого канала".
Она также подчеркнула: "Самое главное, что конфликт на Донбассе мы назвали гражданской войной, а не российской агрессией. Мне очень долго объясняли, что мы должны называть это только российской агрессией".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Служба безопасности Украины готовит документы для официального выдворения из страны журналистки российского "Первого канала" Анны Курбатовой.