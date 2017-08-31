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Выдворенная из Украины Анна Курбатова рассказала о задержании в Киеве
31.08.2017 19:19

Выдворенная из Украины Анна Курбатова рассказала о задержании в Киеве

Выдворенная Службой безопасности Украины журналиста из России Анна Курбатова рассказала о том, как ее задержали в Киеве.

По словам сотрудницы российского "Первого канала", ее привезли в какое-то помещение без вывесок и стали допрашивать.

"Мне сначала задавали какие-то наводящие вопросы - что я здесь делаю. Также спрашивать, каким я считаю конфликт на Донбассе, что я по этому поводу думаю", - отметила Курбатва в интервью сотрудникам белорусского бюро "Первого канала".

Она также подчеркнула: "Самое главное, что конфликт на Донбассе мы назвали гражданской войной, а не российской агрессией. Мне очень долго объясняли, что мы должны называть это только российской агрессией".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Служба безопасности Украины готовит документы для официального выдворения из страны журналистки российского "Первого канала" Анны Курбатовой.

Теги материала: СБУ, журналистка, Россия, Донбасс, конфликт
Новости СМИ2
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