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"Укрзализныця" запустит новую паромную линию в Грузию в 2018 году
31.08.2017 18:19

"Укрзализныця" запустит новую паромную линию в Грузию в 2018 году

В четверг, 31 августа, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в 2018 году "Укрзализныця" запустит новую паромную линию, передает Интерфакс-Украина.

Министр уточнил, что паромная линия может быть запущена с участием частного партнера и использованием паромов "Герои Шипки" и "Герои Плевны", которые находятся на балансе ПАО "Укрзализныця".

Омелян также рассказал, что уже год назад была утверждена концепция Украины и Грузии о создании совместного предприятия с участием частного партнера для использования этих паромов, которые должны курсировать из Черноморска.

Министр также отметил, что "Укрзализныця" пока отремонтировала только один паром и ремонтирует второй.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что убытки ПАО "Укрзализныця" из-за коррупции и неэффективного использования средств достигают 10-15 миллиардов гривен в год.

Теги материала: Владимир Омелян, паром, Грузия, Укрзализныця
Новости СМИ2
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