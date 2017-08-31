"Укрзализныця" запустит новую паромную линию в Грузию в 2018 году

MIGnews.com.ua

В четверг, 31 августа, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в 2018 году "Укрзализныця" запустит новую паромную линию, передает Интерфакс-Украина.

Министр уточнил, что паромная линия может быть запущена с участием частного партнера и использованием паромов "Герои Шипки" и "Герои Плевны", которые находятся на балансе ПАО "Укрзализныця".

Омелян также рассказал, что уже год назад была утверждена концепция Украины и Грузии о создании совместного предприятия с участием частного партнера для использования этих паромов, которые должны курсировать из Черноморска.

Министр также отметил, что "Укрзализныця" пока отремонтировала только один паром и ремонтирует второй.