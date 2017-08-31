За порядком во время матча в Харькове будут следить 3,6 тысячи правоохранителей

Сотрудники полиции Харькова займутся обеспечением охраны общественного порядка во время матча между национальными сборными Украины и Турции по футболу, который состоится в субботу, 2 сентября, на стадионе "Металлист". Об этом сообщает полиция Харьковской области на своей странице в Facebook.
На стадион должны прибыть приблизительно 35 тысяч фанатов.
Старший инспектор по особым поручениям Управления превентивной деятельности Станислав Коваль заявил, что охрану обеспечат 1,4 тысячи сотрудников Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 2,2 тысячи дополнительных сил, включая 900 военных Национальной гвардии, 650 курсантов высших учебных заведений системы Министерства внутренних дел и 250 патрульных полицейских.
"Обращаем внимание граждан, что в связи с действием норм УЕФА во время проведения международного матча вход с рюкзаками и габаритными сумками запрещен. Также запрещено проносить оружие и другие опасные предметы, появляться на стадионе в нетрезвом виде", - говорится в сообщении.
Также указано, что на стадионе будут находиться четыре линии контроля, где будут проверять совпадение фамилий болельщиков в билете и паспорте. Их прохождение может длиться до 25 минут.
Правоохранители призвали граждан прибыть на стадион заранее, добавив, что запуск на трибуны начнется за три часа до начала матча.
Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, во время праздничных дней на территории Украины за правопорядком будут следить 15 тысяч правоохранителей, в Киеве - 4,5 тысячи.