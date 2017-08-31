За порядком во время матча в Харькове будут следить 3,6 тысячи правоохранителей

MIGnews.com.ua

Сотрудники полиции Харькова займутся обеспечением охраны общественного порядка во время матча между национальными сборными Украины и Турции по футболу, который состоится в субботу, 2 сентября, на стадионе "Металлист". Об этом сообщает полиция Харьковской области на своей странице в Facebook.

На стадион должны прибыть приблизительно 35 тысяч фанатов.

Старший инспектор по особым поручениям Управления превентивной деятельности Станислав Коваль заявил, что охрану обеспечат 1,4 тысячи сотрудников Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 2,2 тысячи дополнительных сил, включая 900 военных Национальной гвардии, 650 курсантов высших учебных заведений системы Министерства внутренних дел и 250 патрульных полицейских.

"Обращаем внимание граждан, что в связи с действием норм УЕФА во время проведения международного матча вход с рюкзаками и габаритными сумками запрещен. Также запрещено проносить оружие и другие опасные предметы, появляться на стадионе в нетрезвом виде", - говорится в сообщении.

Также указано, что на стадионе будут находиться четыре линии контроля, где будут проверять совпадение фамилий болельщиков в билете и паспорте. Их прохождение может длиться до 25 минут.

Правоохранители призвали граждан прибыть на стадион заранее, добавив, что запуск на трибуны начнется за три часа до начала матча.