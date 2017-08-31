Из-за огромного количества заявок на биометрику полиграфкомбинат работает без остановки

MIGnews.com.ua

Директор государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" Юрий Онищенко сообщил, что с начала вступления в силу безвизового режима было получено свыше миллиона заявок на изготовление биометрических паспортов, сообщает Громадське .

Онищенко утверждает, что в период с 11 июня и до 28 августа предприятие получило более 1,1 миллиона заказов. При этом за указанным период изготовили 775 871 паспортов, однако еще необходимо выполнить 333 178 заказов.

"Государственный центр персонализации документов Полиграфкомбината "Украина" работает круглосуточно семь дней в неделю. Трудовой коллектив полиграфкомбината, несмотря на отпускной период, работает в трехсменном режиме без выходных", - подчеркнул Онищенко.

Стоит отметить, что в среднем за день предприятие производит 9 821 паспорт. Таким образом, для того чтобы изготовить оставшиеся 333 тысячи паспортов, нужно около 34 суток.