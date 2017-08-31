Спасатели сообщили о проблемах при ликвидации пожаров в Грузии

MIGnews.com.ua

Самолет Ан-32П Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям совершил два вылета с целью тушения лесных пожаров в горном районе к северу от населенного пункта Абастумани, находящегося в Грузии, в течение среды, 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время работа авиации приостановлена в связи со сложными погодными условиями.

Ан-32П находится в постоянной готовности к использованию в аэропорту Кутаиси, при наступлении благоприятных погодных условий самолет продолжит ликвидировать возгорание в горной местности.