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В Британии слепого мужчину судят за просмотр детской порнографии
31.08.2017 10:48

В Британии слепого мужчину судят за просмотр детской порнографии

Суд города Блэкпул в Великобритании занимается рассмотрением дела слепого жителя страны, которого обвиняют в просмотре детской порнографии. Об этом сообщает Metro.

Эндрю Шоу в возрасте 44 лет обвиняют в том, что он скачал из интернета 71 порнографическое изображение с участием детей младше 16 лет.

В зал суда мужчина вошел с собакой-поводырем, его сопровождала слепая супруга. Адвокат подсудимого указал, что его клиент является слабовидящем, что подтверждает медицинское свидетельство. У Шоу установлена полная слепота одного глаза и очень плохое зрение в другом.

"Можно доказать, что проблемы со зрением делают для него затруднительным определение возраста на изображениях, которые он скачивает. Он может думать, что смотрит на 16-летних", - сказал защитник.

Суд посчитал аргументы защиты убедительными, поэтому слушание приостановили для повторного рассмотрения дела.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, Роскомнадзор заблокировал на территории России доступ к крупнейшим порносайтам PorhHub и YouPorn.

Теги материала: Великобритания, суд, слепота, обвинение, порнография
Новости СМИ2
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