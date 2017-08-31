В Британии слепого мужчину судят за просмотр детской порнографии

MIGnews.com.ua

Суд города Блэкпул в Великобритании занимается рассмотрением дела слепого жителя страны, которого обвиняют в просмотре детской порнографии. Об этом сообщает Metro .

Эндрю Шоу в возрасте 44 лет обвиняют в том, что он скачал из интернета 71 порнографическое изображение с участием детей младше 16 лет.

В зал суда мужчина вошел с собакой-поводырем, его сопровождала слепая супруга. Адвокат подсудимого указал, что его клиент является слабовидящем, что подтверждает медицинское свидетельство. У Шоу установлена полная слепота одного глаза и очень плохое зрение в другом.

"Можно доказать, что проблемы со зрением делают для него затруднительным определение возраста на изображениях, которые он скачивает. Он может думать, что смотрит на 16-летних", - сказал защитник.

Суд посчитал аргументы защиты убедительными, поэтому слушание приостановили для повторного рассмотрения дела.