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Пинк поразила публику своей речью о проблемах внешности на MTV Music Awards 2017
30.08.2017 19:13

Пинк поразила публику своей речью о проблемах внешности на MTV Music Awards 2017  Видеорепортаж

На церемонии MTV Video Music Awards 2017 зрителей поразила речь популярной американской певицы Пинк, которая рассказала о сложности в принятии своей внешности.

Звезда рассказала, что ее дочь не считает себя красивой и это поразило певицу. Девочка рассказала своей матери, что "похожа на мальчика с длинными волосами".

Тогда Пинк привела в пример себя, рассказав о том, как люди смеются на ее телом и прической.

"Люди считают, что я слишком мужеподобная" - поделилась переживаниями певица.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, легендарная американская певица Мадонна была удостоена титула "Женщины года" по версии журнала Billboard за весомый вклад в музыкальную индустрию.

В своей речи на церемонии поп-звезда вспомнила о музыкальных идолах, которые ушли из жизни за последние десять лет.

Теги материала: Пинк, речь, церемония, внешность
Новости СМИ2
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