Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца

MIGnews.com.ua

Шевченковской районный суд Киева принял решение отпустил сына Нестора Шуфрича на поруки отца по делу о дорожно-транспортном происшествии, сообщает Громадське .

Прокуроры требовали обязать Шуфрича-младшего прибывать к следователю по вызову и запретить покидать место жительства круглосуточно.

"Прошу применить к подозреваемому круглосуточный домашний арест", - заявил прокурор Сергей Пересунько.

В то же время защита подозреваемого просила не применять меру пресечения.

"Наш подзащитный сдал загранпаспорт, поэтому я считаю, что обстоятельства для избрания меры пресечения отсутствуют. Мы видим надлежащее процессуальное поведение - он явился к следователю и пришел на судебное заседание", - заявил адвокат.