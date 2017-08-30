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Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца
30.08.2017 16:48

Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца

Шевченковской районный суд Киева принял решение отпустил сына Нестора Шуфрича на поруки отца по делу о дорожно-транспортном происшествии, сообщает Громадське.

Прокуроры требовали обязать Шуфрича-младшего прибывать к следователю по вызову и запретить покидать место жительства круглосуточно.

"Прошу применить к подозреваемому круглосуточный домашний арест", - заявил прокурор Сергей Пересунько.

В то же время защита подозреваемого просила не применять меру пресечения.

"Наш подзащитный сдал загранпаспорт, поэтому я считаю, что обстоятельства для избрания меры пресечения отсутствуют. Мы видим надлежащее процессуальное поведение - он явился к следователю и пришел на судебное заседание", - заявил адвокат.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сыну народного депутата Украины Нестора Шуфрича, который является виновником ДТП в центре Киева, объявили подозрение.

Теги материала: Шуфрич, суд, мера пресечения, защита
Новости СМИ2
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