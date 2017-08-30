В Одессе правоохранители будут проверять личные вещи граждан

MIGnews.com.ua

В Одессе у жителей и гостей города будут проверять личные вещи. Об этом сообщил председатель Главного управления Национальной полиции Одессы Дмитрий Головин.

По словам главного одесского правоохранителя, данные меры ввели для предупреждения появлений преступлений с использованием оружия и взрывных устройств.

"Я обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам с просьбой с пониманием отнестись к таким мерам. Будьте бдительны и сообщайте в полицию об обнаружении подозрительных предметов (брошенные сумки, чемоданы, ящики и т.п.) и о лицах, поведение или внешний вид которых вызывают подозрение в возможности совершения ими террористических актов", - заявил Головин.

Вместе с тем он призвал людей сообщать любую информацию, которая касается передвижения неустановленной техники и групп лиц, или временного поселения незнакомых подозрительных людей.