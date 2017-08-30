Украинский самолет вылетел в Грузию для ликвидации лесных пожаров

MIGnews.com.ua

Самолет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вылетел в Грузию, чтобы оказать помощь в ликвидации лесных пожаров в горной местности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

"Во исполнение поручения президента Украины Петра Порошенко, в соответствии с запросом правительства Грузии, Госслужбой Украины по чрезвычайным ситуациям оказываться помощь в тушении лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Пожарный самолет Ан-32П Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вылетел в район Абастумани для выполнения мероприятий по ликвидации лесных пожаров в горной местности в 9:06 в среду, 30 августа.