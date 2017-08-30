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Украинский самолет вылетел в Грузию для ликвидации лесных пожаров
30.08.2017 10:31

Украинский самолет вылетел в Грузию для ликвидации лесных пожаров

Самолет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вылетел в Грузию, чтобы оказать помощь в ликвидации лесных пожаров в горной местности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

"Во исполнение поручения президента Украины Петра Порошенко, в соответствии с запросом правительства Грузии, Госслужбой Украины по чрезвычайным ситуациям оказываться помощь в тушении лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Пожарный самолет Ан-32П Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вылетел в район Абастумани для выполнения мероприятий по ликвидации лесных пожаров в горной местности в 9:06 в среду, 30 августа.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, спасатели ликвидировали пожар, который начался на полигоне твердых бытовых отходов по проспекту Единства в городе Мариуполь Донецкой области.

Теги материала: ГСЧС, самолет, Грузия, лесные пожары
Новости СМИ2
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