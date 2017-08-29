Uber решил отказаться от слежки за пассажирами после поездки

Компания Uber приняла решение об отказе от критической функции в своем приложении, благодаря которой можно было отслеживать геолокацию пользователя в течение пяти минут после того, как поездка окончена. Об этом сообщает Reuters.
Представители компании пошли на такой шаг для того, чтобы восстановить свою репутацию в сфере гарантирования приватности пользователей.
Сообщается, что уже в ближайшее время Uber объявит об изменениях, а обновленное приложение для iOS начнет работу на этой неделе.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Италии суд запретил использование сервиса Uber, аргументировав это тем, что легальным службам такси приходится сталкиваться с проблемой недобросовестной конкуренции. Представители Uber заявили, что их шокировало подобное решение, и они планируют его обжаловать без промедлений.