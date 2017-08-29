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В Киеве начал работу самый большой паспортный сервис Украины
29.08.2017 16:14

В Киеве начал работу самый большой паспортный сервис Украины  Фоторепортаж

Центр по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт, который стал самым большим в Украине, начал работать на полную мощность во вторник, 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" Государственного предприятия "Документ" находится на третьем этаже универмага "Украина" в Киеве, его общая площадь составляет 1400 квадратных метров.

В центре есть 28 рабочих станций, которые используются для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных, а девяти окнах выдачи люди могут получить готовые паспорта. Теперь Центр, который функционирует по принципу открытого пространства, может обслуживать 1,5 тысячи человек в день.

Сообщается, что всего в Украине открыты 25 центров, ежедневно обслуживающие приблизительно пять тысяч граждан.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сервис по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт, который стал самым большим в Украине, открыли в тестовом режиме в Киеве.

Теги материала: Украина, Киев, паспорт, сервис, фото
Новости СМИ2
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