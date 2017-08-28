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В Минобороны рассказали, куда направят сэкономленные 65 млн грн
28.08.2017 20:12

В Минобороны рассказали, куда направят сэкономленные 65 млн грн

В понедельник, 28 августа, по результатам проведения топливного тендера в июне текущего года Министерство обороны Украины сэкономило более 65 млн грн, которые решено направить на дополнительную закупку арктического дизтоплива, передает пресс-служба ведоства.

Сообщается, что 13 июня, ООО "Газтрейд", которое входит в группу компаний "Трейд Коммодити", была признана победителем тендера Минобороны Украины на поставку 20 325 т арктического дизельного топлива. Компания предложила наиболее приемлемую цену по двум лотам тендера, итоговая сумма которого составила 442 089 750 грн. При этом, ожидаемая стоимость закупки составила 508 125 000 грн.

Таким образом, Минобороны на указанном тендере сэкономило более 65 млн грн (66032250 грн).

В Минобороны сообщили, что сэкономленные средства будут использованы для осуществления дополнительной закупки арктического дизтоплива, ориентировочное количество которого составит около 3 тыс. тонн.

"На сэкономленные средства в сумме 65 млн грн, в соответствии с предоставленными заявками Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Заказчик в сентябре текущего года планирует осуществить дополнительную закупку арктического дизтоплива, ориентировочное количество которого составит около 3 тыс. тонн", - рассказали в МОУ.

Также в Минобороны добавили, что уже начаты поставки дизтоплива, которое будет обеспечивать эксплуатацию техники и вооружения Вооруженных Сил Украины в зимний период 2017-2018 годов, началась.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники налоговой полиции в Закарпатской области задержали два грузовика, в которых перевозилось около 50 тонн незаконно изготовленного дизельного топлива, сообщили в Управлении ГФС в Закарпатской области.

Теги материала: Минобороны, деньги, экономия, дизтопливо
Новости СМИ2
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