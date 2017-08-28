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Соцсети покорила гуляющая с пакетом корма после урагана "Харви" собака
28.08.2017 18:40

Соцсети покорила гуляющая с пакетом корма после урагана "Харви" собака  Фоторепортаж

В соцсети Facebook приобрела вирусную популярность фотография пса, разгуливающего с пакетом собачьего корма в зубах по улицам техасского города Синтон после урагана "Харви". Ее выложила местная жительница Тиле Докенс (Tiele Dockens).

Пост набрал уже больше 16 тысяч лайков, а также 34 тысячи перепостов.

"Владелец найден. Пес не бездомный, он просто вышел на улицу. Его зовут Отис", - написала Докенс.

Известно, что животное принадлежит внуку 65-летнего жителя Синтона Сальвадора Сеговии. По его словам, пятилетний мальчик покинул город из-за наводнения, а пес остался.

Сеговия рассказал, что Отис убежал от хозяев вечером 25 августа, а на следующее утро пожилой мужчина заметил пропажу одного из пакетов с кормом, которые хранились на крыльце. Соседи сообщили ему, что видели пса на улице с кульком в зубах.

Сообщается, что собаку удалось найти и вернуть домой. Оказывается, что Отис - местная знаменитость, его хорошо знают в небольшом городке. Пес помогал своему юному хозяину во время приступов астмы, к тому же мог принести из магазина гамбургер.

Также женщина, опубликовавшая фото, стала участницей американского ток-шоу благодаря собаке.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в штате Луизиана объявили о введении чрезвычайной ситуации из-за урагана "Харви".

Теги материала: собака, корма, ураган, США
Новости СМИ2
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