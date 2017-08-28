Кинотеатр в Теннеси больше не будет показывать "Унесенных ветром" из-за споров о расизме

MIGnews.com.ua

В американском штате Теннеси кинотеатр Orpheum в городе Мемфис отказался показывать культовый фильм "Унесенные ветром" из-за скандала с расизмом, сообщает The New York Times .

Напомним, кинолента вышла в 1939 году. В ней сыграли Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Оливия Де Хэвилленд.

Кинотеатр Orpheum проводил ежегодные показы этой картины. В 2017-м мероприятие состоялось 11 августа, то есть одновременно с событиями в Шарлотсвилле.

Сообщается, что после показа кинотеатр получил жалобы, авторы которых критиковали то, как в "Унесенных ветром" представлены темнокожие и как лента "романтизирует" старый Юг.

В результате обсуждений Orpheum решил не показывать картину в 2018 году. Такое решение понравилось не всем комментаторам. Некоторые посчитали, что это оскорбляет всю съемочную группу "Унесенных ветром".