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Британские букмекеры принимают ставки на пол и имя предполагаемого третьего ребенка Кейт Миддлтон
28.08.2017 15:58

Британские букмекеры принимают ставки на пол и имя предполагаемого третьего ребенка Кейт Миддлтон

В понедельник, 28 августа, на фоне волны слухов о беременности Кейт Миддлтон букмекеры начали принимать ставки на пол и имя третьего ребенка, сообщает Express.co.uk.

Известно, что фаворитом является мальчик с именами Артур и Генри, а популярные имена для девочки - Алиса и Виктория, однако вероятность рождения принцессы мала. 

Также сообщается, что новую волну слухов вызвало шуточное замечание герцогини Кембриджской в Варшаве, когда ей подарили игрушку для успокоения младенцев.

"После этого мы просто обязаны иметь больше детей", - заявила тогда Миддлтон.

Напомним, у Кейт Миддлтон и принца Уильяма двое детей - трехлетний принц Джордж и двухлетняя Шарлотта.

Также известно, что тема беременности Кейт Миддлтон является почти такой же популярной, как и возможное отречение Елизаветы II от престола. Об этом говорят уже последние десять лет, однако сама королева на пенсию пока уходить не собирается. 

Как сообщал MIGnews.com.uа, на съемочной площадке исполнилась детская мечта принцев Великобритании Уильяма и Гарри исполнить роль в любимом фильме.

Теги материала: Кейт Миддлтон, принц, беременность, ставки
Новости СМИ2
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