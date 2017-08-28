Раненный в Авдеевке британский журналист вернулся на Донбасс

Фотожурналист из Великобритании Кристофер Нанн, который практически лишился зрения в результате полученного в ходе обстрела боевиками Авдеевки ранения в феврале, вернулся на Донбасс. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Мы с Вовой вернулись на Донбасс. Побывали на пенной вечеринке в День шахтера минувшей ночью в Покровске", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, врачи сумели сохранить зрение британскому журналисту Кристоферу Нанну, который получил ранение в результате обстрела Авдеевки.
Напомним, что 2 февраля во время обстрела Авдеевки британский фотограф Кристофер Нанн получил сильное ранение лица. С травмой левого глаза сотрудника британских СМИ эвакуировали из города в 66-й военный медицинский госпиталь.