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Раненный в Авдеевке британский журналист вернулся на Донбасс
28.08.2017 14:00

Раненный в Авдеевке британский журналист вернулся на Донбасс

Фотожурналист из Великобритании Кристофер Нанн, который практически лишился зрения в результате полученного в ходе обстрела боевиками Авдеевки ранения в феврале, вернулся на Донбасс. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Мы с Вовой вернулись на Донбасс. Побывали на пенной вечеринке в День шахтера минувшей ночью в Покровске", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, врачи сумели сохранить зрение британскому журналисту Кристоферу Нанну, который получил ранение в результате обстрела Авдеевки.

Напомним, что 2 февраля во время обстрела Авдеевки британский фотограф Кристофер Нанн получил сильное ранение лица. С травмой левого глаза сотрудника британских СМИ эвакуировали из города в 66-й военный медицинский госпиталь.

Теги материала: Донбасс, АТО, Британия, журналист, ранение, Авдеевка
Новости СМИ2
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