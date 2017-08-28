В Межигорье установили скульптуру "медитирующему Януковичу"

MIGnews.com.ua

Арт-объект, который внешне напоминает скульптуру сидящего человека в процессе медитации, появился на территории бывшей резиденции беглого президента Виктора Януковичав в Межигорье. Об этом сообщает NewsOne.

В сети скульптура уже вызвала немалый ажиотаж, а украинские средства массовой информации называют ее "медитирующим Януковичем".

Снимок конструкции из дерева, которую установили на газоне в Межигорье, обнародовал на своей странице в Instagram журналист Андрей Дихтяренко. Посетителям Межигорье скульптура напомнила "легитимного".