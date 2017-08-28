Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В Межигорье установили скульптуру "медитирующему Януковичу"
28.08.2017 12:22

В Межигорье установили скульптуру "медитирующему Януковичу"  Фоторепортаж

Арт-объект, который внешне напоминает скульптуру сидящего человека в процессе медитации, появился на территории бывшей резиденции беглого президента Виктора Януковичав в Межигорье. Об этом сообщает NewsOne.

В сети скульптура уже вызвала немалый ажиотаж, а украинские средства массовой информации называют ее "медитирующим Януковичем".

Снимок конструкции из дерева, которую установили на газоне в Межигорье, обнародовал на своей странице в Instagram журналист Андрей Дихтяренко. Посетителям Межигорье скульптура напомнила "легитимного".

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 17 августа, в Нью-Йорке появилась скульптура сидящего на скамейке президента США Дональда Трампа, который кормит голубей "твитами". Скульптура находится в одном из скверов Манхэттена, а именно на пересечении 5-й авеню и 76-й улицы.

Теги материала: Межигорье, скульптура, Виктор Янукович, фото
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [17] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Днепропетровской области рыбаки выловили в реке "пиранью" из вод США
Важное
В Днепропетровской области рыбаки выловили в реке "пиранью" из вод США
В Одессе хулиганы "повесили" бюст Жукова
Важное
В Одессе хулиганы "повесили" бюст Жукова  Фоторепортаж
В Запорожье представили первый украинский вертолет
Важное
В Запорожье представили первый украинский вертолет
Брижит Макрон впервые откровенно рассказала об отношениях с супругом
Важное
Брижит Макрон впервые откровенно рассказала об отношениях с супругом  Фоторепортаж
Американец установил скульптуру Трампа, который кормит птиц "твитами"
Важное
Американец установил скульптуру Трампа, который кормит птиц "твитами"  Фоторепортаж
В киевском супермаркете решили вопрос с котом, пометившим сахар в торговом зале
Важное
В киевском супермаркете решили вопрос с котом, пометившим сахар в торговом зале  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017
Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших
Эксклюзив  Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших  Видеорепортаж
24.08.2017
В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ
Эксклюзив  В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
24.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика