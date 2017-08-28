В Межигорье установили скульптуру "медитирующему Януковичу"

Арт-объект, который внешне напоминает скульптуру сидящего человека в процессе медитации, появился на территории бывшей резиденции беглого президента Виктора Януковичав в Межигорье. Об этом сообщает NewsOne.
В сети скульптура уже вызвала немалый ажиотаж, а украинские средства массовой информации называют ее "медитирующим Януковичем".
Снимок конструкции из дерева, которую установили на газоне в Межигорье, обнародовал на своей странице в Instagram журналист Андрей Дихтяренко. Посетителям Межигорье скульптура напомнила "легитимного".
Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 17 августа, в Нью-Йорке появилась скульптура сидящего на скамейке президента США Дональда Трампа, который кормит голубей "твитами". Скульптура находится в одном из скверов Манхэттена, а именно на пересечении 5-й авеню и 76-й улицы.