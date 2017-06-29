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В Киеве пройдет девичий велопарад
29.06.2017 17:48

В Киеве пройдет девичий велопарад

В субботу, 15 июля, в столице Украины состоится велосипедный парад для девушек в стиле "велосипедный шик". Объявление опубликовала Ассоциация велосипедистов Украины.

Сообщается, что в 16:00 девушки выедут от Оперного театра до Пейзажной аллеи на велосипедах. Согласно планам, будут предложены два маршрута, один из которых - легкий, предназначенный для девушек новичков в велоспорте, а второй - сложный, который будет проходить в более быстром темпе. Длинна первого маршрута - 5 километров, специалисты же проедут 10 километров.

Подчеркивается, что на старте участников велопарада будет ожидать джаз, а на финише девушки смогут поучаствовать в пикнике и получить подарки. Стиль велопарада - CycleChic, что значит велосипедный шик.

"Велопарад девушек - это демонстрация велосипедного шика, которая проходит раз в год, но ярко свидетельствует: ежедневные поездки на велосипеде в Киеве возможны в одежде на любой вкус и с любой возможности - едете вы на деловой обед, встречу с друзьями, на свидание или даже в театр", - подытожили организаторы велопарада.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 20 мая, в Киеве открыли обновленный велотрек с лазерным шоу и видеоинсталляцией об истории города. Позже публике показали лазерное "бим-шоу" и уникальную видеоинсталляцию с привлечением новейших 3D технологий об истории Киева, велосипеда и велотрека.

Теги материала: спорт, велогонка, велоспорт, велосипедист, девушки, Киев, Украина, велопарад
Новости СМИ2
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