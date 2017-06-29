Полиция завела всего 63 дела по кибератаке: пострадавшие не хотят писать заявления

MIGnews.com.ua

Национальная полиция открыла 63 уголовных производства по факту кибератаки на корпоративные компьютерные сети и компьютерные сети государственных учреждений. Об этом заявил спикер Нацполиции Ярослав Тракало в эфире 5 канала .

"На сегодня по 63 фактам начаты уголовные производства по статье 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, по 115 фактам сейчас решается вопрос об их правовой квалификации", - сообщил он.

По его словам, за двое суток в Национальную полицию обратились более 1,5 тыс. юридических и физических лиц в связи с кибератакой. При этом только 178 обратившихся написали официальные заявления. Из них 152 заявления поступили от представителей частного сектора и 26 - от государственных структур. Остальные обратившиеся к правоохранителям ограничились просьбой о консультации.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, 27 июня ряд государственных и частных учреждений стали жертвами хакеров. Вирус заблокировал компьютеры аэропорта "Борисполь", Кабмина, Минфина, Укрэнерго, Укрпочты, Новой почты, ряда банков и пр. По состоянию на 18:30 этого дня в Киберполицию поступило около 200 заявлений, в том числе и от частных пользователей, по фактам атаки вредоносного программного обеспечения.